Quelles sont les enseignes préférées des Français en 2021 ?

C'est un classement publié chaque année par OC&C Strategy, un cabinet d'étude des enseignes. A la dixième place cette année : Boulanger. La marque a gagné six places par rapport au dernier classement. Ici, on parle de la proximité, mais aussi du made in France. Remontons maintenant le classement. A la troisième place, Leroy Merlin reste stable. Au rayon peinture, l'enseigne a même des fans comme ces deux sœurs passionnées de bricolage. "Ici, on est très bien conseillé et la qualité de service est au top", confie l'une d'elles. Mais il y a aussi l'effet confinement, qui a joué un peu dans le classement cette année. Voici maintenant les deux premières places. Décathlon est deuxième et toujours très en forme. La marque bénéficie d'une incroyable sympathie grâce au conseil sur place en magasin. "On trouve de tout", "on est toujours bien accueilli", lancent des clients. Enfin, grand vainqueur cette année : Picard, une enseigne qui n'a pas voulu jeter un froid dans le classement. Les clients mettent en avant la qualité des produits de ce spécialiste des surgelés.