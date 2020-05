Quelles sont les nouvelles mesures obligatoires pour les transports en commun ?

Dans toutes les grandes villes, porter un masque est désormais une obligation dans les transports en commun. Un siège sur deux a également été condamné pour gérer la propagation du virus. En complément de tout cela, les rames continuent d'être nettoyées et désinfectées chaque jour. En ce début de semaine, les contrôleurs sont mobilisés pour informer sur les nouvelles mesures obligatoires. Comment les passagers ont-ils pris ces nombreux dispositifs à Besançon (Doubs) ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.