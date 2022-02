Quelles sont les principales chances de médailles françaises aux JO ?

Le grand saut c'est pour demain. Les premières finales, les premières médailles. Alors, la plupart des athlètes français règlent les derniers détails comme Tess Ledeux, l'une des favorites en ski freestyles. Côté médaille, les biathlètes français visent clairement des titres. "On a une équipe de France qui est vraiment très forte et qui peut largement espérer l'or", confie Quentin Fillon-Maillet. Même s'il faut gérer la bulle sanitaire, pas franchement libertaire. "On prend ça comme un jeu. On est un peu enfermé dans nos chambres. On nous libère deux heures par jour pour aller skier", explique Benjamin Cavet. Lui comme Perrine Lafont pourraient être les premiers Français récompensés samedi et dimanche sur les bosses. Le patinage, le ski cross et pourquoi pas le ski alpin devraient permettre à nos athlètes de revenir médaillés. "Le rêve, c'est toujours s'amuser", s'exclame Alexis Pinturault. "Oui, j'ai vraiment hâte", s’extasie Anaïs Bescond. Hâte de voir du bleu sur les podiums chinois comme il y a quatre ans en Corée, au moins une quinzaine de fois TF1 | Reportage S. Millanvoye, Y. Hovine