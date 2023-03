Quelles sont les réglementations à respecter pour installer un poulailler ? Le 13H à vos côtés

"J'habite une copropriété en ville et le propriétaire de la maison d'à côté a construit un poulailler, ce qui entraîne des nuisances à la fois sonores et olfactives. Il y a également une vue très désagréable depuis mon appartement. Que puis-je faire ? ", demande Corinne. Le poulailler contenant cinq poules a été construit en face de l'immeuble de Corinne, juste en dessous de sa fenêtre. Elle dit que cela va attirer des rats et des chats. Pour savoir si la personne concernée a le droit de construire ce poulailler, il faut d'abord vérifier les règlementations en vigueur de la commune. Il pourrait y avoir un arrêté municipal qui encadre cela. Globalement, si la surface du poulailler est inférieure à cinq m², il n'y a pas d'autorisation à obtenir. Vous pouvez l'installer librement. Dans le même cas, s'il y a moins de dix poules, il n'y a aucune distance minimale par rapport aux voisins à respecter. La limite de ces règlements c'est le trouble anormal de voisinage. Pour les mauvaises odeurs, l'éleveur se voit dans l'obligation d'entretenir son poulailler. Les tribunaux ont déjà condamné des propriétaires négligents. En cas d'apparition de nuisibles, le propriétaire doit également agir. Les bruits sont aussi moins tolérables en ville. T. Coiffier