Quelles sont les règles à respecter pour les jardins familiaux ?

En cette période de confinement, les jardiniers peuvent se rendre deux heures par jour dans leurs parcelles en se munissant d'une autorisation. Le respect des gestes barrières est indispensable pour cette sortie exceptionnelle. Cette dernière a été accordée pour respecter les périodes de culture et entretenir les jardins. C'est à la fois une nécessité alimentaire et un grand bol d'air pour les passionnés du jardinage.