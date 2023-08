Quelles sont les règles des vide-greniers ? Le 13H à vos côtés

Généralement, ce sont les villes et les associations qui organisent les vide-greniers. Ce sont elles aussi qui en fixent les règles. Ces dernières sont encadrées par le Code du commerce. Il faut, notamment, qu'un registre précise l'identité de tous les vendeurs. Le document doit être paraphé par la mairie et mis à la disposition des policiers, des gendarmes et de la répression des fraudes. Est-il possible de faire un vide-grenier tout seul devant sa maison dans le jardin ? La réponse est "oui", deux fois maximum par an. Mais attention, il y a aussi des règles à respecter. Vous devez prévenir votre mairie en lui adressant une lettre recommandée de votre vide-grenier. Vous ne pouvez pas non plus exposer vos objets sur la voie publique. Par ailleurs, participer à un vide-grenier n'est possible que si vous vendez des objets personnels et usagés seulement. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez jusqu'à six mois de prison et 30 000 euros d'amende. Cependant, l'argent gagné lors d'un vide-grenier n'est pas imposable. Vous n'avez donc pas besoin de déclarer vos revenus à l'administration fiscale. A. BAZAR