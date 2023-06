Quelles sont les règles du bricolage et du jardinage pour ne pas gêner les voisins ? Le 13H à vos côtés

Voici une fiche pratique sur le jardinage et le bricolage sans gêner les voisins. Quelles sont donc les règles ? Si vous voulez bricoler, il faut connaître les horaires pendant lesquels c'est autorisé. C'est valable que vous habitiez en appartement ou en maison. Ces heures sont définies par des arrêtés municipaux ou préfectoraux. Donc, renseignez-vous auprès de votre mairie pour les connaître. Ceci dit, il y a des constantes qui ont été définies par le Conseil national du bruit et qui ont été reprises par beaucoup de communes. En semaine, il est possible de faire des travaux bruyants entre 9h-12h et 13h30-19h30. Le samedi, les heures autorisées sont de 9h-12h et 15h-19h. Le dimanche et les jours fériés, c'est seulement de 10h à 12h. Et certaines communes interdisent les travaux bruyants le dimanche. Si le voisin ne respecte pas ces horaires, tout dépend de l'heure à laquelle il fait du bruit. Si c'est dans la soirée, c'est du tapage nocturne. Si c'est en journée, c'est plus compliqué. Il peut être sanctionné sous certaines conditions. Quelles sont-elles ? T. COIFFIER