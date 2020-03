Quelles sont les règles du chômage partiel ?

Face à l'épidémie de coronavirus, 9 000 entreprises ont demandé le chômage partiel. Ce qui représente 160 000 salariés concernés pour un coût estimé à 500 millions d'euros pour l'Etat. La ministre du Travail Muriel Pénicaud nous prévient cependant que ce coût augmente d'heure en heure et que le gouvernement commence à s'inquiéter. Quelles en sont les raisons ? Quelles sont les règles du chômage partiel ?