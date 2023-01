Quelles sont les règles du "droit à la prise" ? Le 13H à vos côtés

À l’heure où l’on nous encourage à rouler en voiture électrique, peut-on installer une prise sur sa place de parking dans une copropriété ? C’est tout à fait possible, c’est ce que l’on appelle le "droit à la prise". Ceci dit, il y a des règles à respecter. D’abord, il faut en informer le syndic par une lettre recommandée avec accusé de réception. On y décrit précisément la nature des travaux. Ensuite, on installe un compteur individuel. Il faut noter que tous les travaux sont aux frais de celui qui veut l’installation. Si toutes ces conditions sont respectées, vous n’avez pas besoin d’obtenir une autorisation de l’Assemblée générale de la copropriété, vous avez juste à l’en informer. Toutefois, le syndic peut quand même s’opposer à cette demande, mais il doit justifier d’un motif légitime et sérieux. Parmi ces motifs, il y a le souhait de la copropriété d’entreprendre elle-même des travaux d’installation de bornes de recharge collectives. C’est ainsi pour éviter des doublons de travaux inutiles. Les travaux doivent être faits dans les six mois après soumission de la lettre recommandée. Autrement, vous avez le droit de commencer vos propres travaux. T. Coiffier