Quelles sont les règles par rapport à Ma Prime Rénov' ? Le 13H à vos côtés

Beaucoup de personnes sont concernées par le dispositif Ma Prime Rénov'. Pour rappel, il est censé aider les Français pour la rénovation énergétique de leur logement. Par exemple, si vous voulez remplacer votre chaudière au fioul par une pompe à chaleur, vous envoyez votre devis sur Ma Prime Rénov'. Là, on vous communique le montant de l'aide auquel vous avez droit. Et une fois les travaux faits et que vous êtes acquitté de la facture des travaux, vous recevez le virement du montant qu'on vous avait promis. Or, la situation ne se déroule pas toujours de cette manière. Sur un groupe de 17 000 membres sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont dû emprunter en attendant le virement de cette somme. Que faire dans ce genre de cas ? On essaie de comprendre pourquoi cela bloque. Contactez Ma Prime Rénov' via maprimerenov.gouv.fr ou par téléphone. Ensuite, l'Anah nous dit qu'il y a un gros volume de dossiers en retard. L'agence justifie ces retards par la nécessité de procéder à des contrôles rigoureux. Pour les conseils : vérifiez que les dossiers sont complets ou utilisez le nouveau dispositif Mon Accompagnateur Rénov'. T. COIFFIER