Quelles sont les règles quand un arbre ou une branche tombe sur sa voiture ? Le 13H à vos côtés

Quelles sont les règles quand un arbre ou une branche tombe sur sa voiture ?

En roulant sur les routes d’une départementale, la voiture de Christelle a été endommagée par un arbre qui s’est cassé. Le propriétaire de la forêt n’étant pas assuré, il ne répond plus aux sollicitations de l’assurance de Christelle. Cette dernière lui demande donc de payer la franchise des travaux. Que peut-elle faire ? Si un arbre est tombé à la suite d'une catastrophe naturelle (tempête, orage violent, etc.), vous ne serez pas automatiquement indemnisé. Vous devez avoir souscrit à la garantie catastrophe naturelle dans votre assurance auto. Il faudra prouver que la force du vent a suffisamment été importante au moment de l'incident. Vous devez produire un Certificat d'intempérie auprès de Météo-France ou d'autres sociétés. Il faut déclarer le sinistre dans les cinq jours de l'accident. Dans le cas de Christelle, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. Elle doit donc prouver qu'il y a un défaut d'entretien de la forêt. Si elle y arrive, c'est le propriétaire de la forêt qui est responsable. S'il ne fait rien, il faudra le mettre en demeure. On fait appel à un conciliateur de justice et on engage sa responsabilité devant le tribunal judiciaire. T. Coiffier