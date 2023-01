Quelques heures encore pour devenir millionnaire

Nous démarrons nos recherches à l'aveugle dans la plus grande commune du sud de la Charente, Barbezieux-Saint-Hilaire. En effet, le mystérieux gagnant aurait joué dans cette zone du département, direction le marché. "Non, ce n'est pas moi puisque je n'ai pas joué malheureusement", confie une habitante. Peut-être aurons-nous davantage de chance plus loin chez ce buraliste ? "Je vérifie toujours mes tickets, et ce n'est pas moi qui ai gagné le million d'euros", rapporte un client. Cette fois, le gagnant doit se manifester avant lundi à minuit pour ne pas perdre son gain comme de nombreux joueurs occasionnels pas toujours très avertis. "Les gens vont regarder s'ils ont touché le gros lot, des dizaines de millions d'euros à l'Euromillions, mais ne vont pas forcément regarder si leur code est gagnant à My Million", explique Vincent Mongaillard, journaliste et auteur "Les millionnaires du loto". En 2021, 150 millions d'euros non réclamés ont été reversés au budget de l'État, et deux millions d'euros ont été remis en jeu. TF1 | Reportage S. Petit, F. Resbeut