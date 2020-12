Quels cadeaux retrouverez-vous sous le sapin cette année ?

Malgré la pluie, certains Bordelais sont sortis ce week-end avec une idée en tête : acheter des cadeaux pour Noël. Des écouteurs sans fil, des tablettes, des smartphones ou encore des produits de nouvelles technologies sont très demandés en cette période de fête. Si vous en avez marre des écrans, pourquoi ne pas vous tourner vers un bon vieux livre. Et là, il y en a pour tous les goûts. Selon Pierre Coutelle, responsable du pôle essais dans la librairie "Mollat", la jeunesse, les bandes dessinées ainsi que les beaux-arts se vendent bien cette année. Côté jouet, les consommateurs ont l'embarras du choix pour en faire des cadeaux. De la voiture ancienne à la maison de poupée, c'est le "Fabriqué en France" qui a la cote. Pour ceux qui n'ont toujours pas d'idées et qui n'ont pas peur d'être originaux, se perdre dans un bazar pourrait les inspirer. Comme dernière solution, on peut également laisser la chance choisir à votre place grâce à des pochettes surprises.