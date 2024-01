Quels dragueurs ces flamants roses !

Il faut d'abord observer, jauger la concurrence, puis entrer en piste. Chaque hiver, les étangs du Languedoc se transforment en discothèque à ciel ouvert. C'est l'heure pour les flamants roses de parader, autrement dit, de se séduire. Pour cela, mâles et femelles entrent dans la danse. Plus la chorégraphie est élaborée, plus le flamant rose a des chances de conclure. Cou tendu, ouverture des ailes, révérence... Au total, ce sont 136 combinaisons de postures. L'objectif est de montrer ses plus belles couleurs, signe de bonne santé pour leurs futurs partenaires. C'est un spectacle que ce photographe animalier immortalise chaque année. D'ordinaire, les flamants roses restent immobiles, une patte repliée sur le cœur pour se réchauffer. Alors, cette agitation laisse ces touristes de la Drôme un peu perplexe. Ce n'est qu'à la fin de l'hiver qu'ils feront leur choix pour se reproduire. Dans cette réserve protégée de l'Aude, les flamants roses sont des centaines à participer chaque année à ce rendez-vous galant. Par ailleurs, il n'est pas vraiment adepte des longues relations amoureuses. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia