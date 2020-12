Quels jeux vidéo au pied du sapin cette année ?

Pour Stella Reutermann, c'est un peu Noël avant l'heure. Elle vient de recevoir le tout nouveau jeu d'aventures de Mario. Le célèbre plombier fête ses 35 ans. Nintendo a sorti une cartouche qui regroupe trois aventures mythiques à parcourir seul ou à deux. Des jeux pour les fêtes, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Pour les fans de sports, il y a FIFA 21 ou encore le dernier NBA 2K21. Toujours plus réaliste, la gestuelle des joueurs est reproduite à la quasi-perfection. La dernière version de Spiderman est également disponible sur les marchés. Au programme, de belles balades dans un New York reproduit en 3D. Des jeux pour voyager, d'autres pour apprendre en s'amusant. Le dernier-né de chez Ubisoft par exemple, nous plonge dans la mythologie grecque, ses dieux et ses légendes. L'acteur Lionnel Astier a prêté sa voix à Zeus avec des décors grandioses pour émerveiller tout le monde.