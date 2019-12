Quels jeux vidéo sous le sapin ?

A six jours du réveillon de Noël, la concurrence entre les cadeaux est rude. Les jeux vidéo sont parmi les plus demandés. Il y a notamment, "Star Wars, L'ordre déchu", autant attendu par les fans que le film lui-même. Sur le même pied, il y a également "Call of Duty : Modern warfare", "FIFA 20" et le phénomène "Fortnite". Pour s'amuser en famille, la réédition du huitième opus de "Mario Kart" est conseillée. Les dernières sorties sont à 70 euros la pièce contre une dizaine d'euros pour les occasions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.