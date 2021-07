Quels sont les bons gestes pour éviter les coups de soleil ?

Les vacances commencent à peine que déjà les premières rougeurs apparaissent sur le sable. Tous les ans, c'est la même punition après les premiers jours de vacances. Cette famille venue de Laval (Mayenne) est arrivée tôt ce matin sur cette grande plage des Landes. Cette année, c'est décidé, elle ne se laissera pas piéger. "Aux heures les plus chaudes, entre midi et 16 heures, on essaie de rentrer, de manger, de se reposer et puis de repartir au soleil un peu protégé", confie le père de famille. Sur le sable, l'accessoire indispensable reste la crème solaire, indice 50 de préférence. "On sait que ça fait mal, ça brûle, c'est désagréable. Alors forcément, il faut faire attention", lance une vacancière. Crème mais aussi tente, parasol, casquette, lunettes et même un chapeau pour surfer, certains sont venus bien équipés. Une protection indispensable surtout pour les tout-petits. Et il ne faut en aucun cas oublier de remettre de la crème toutes les deux heures et après chaque baignade.