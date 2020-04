Quels sont les commerces qui rouvriront le 11 mai ?

Dans ce contexte de crise sanitaire, les commerçants entrevoient enfin le bout du tunnel. D'ici douze jours, la majorité d'entre eux pourra effectivement rouvrir. Une mesure qui ne concerne pas les cafés, les restaurants et certains centres commerciaux de plus de 40 000 m², qui devront encore rester fermés. Pour cette réouverture, le port de masque est vivement recommandé pour le personnel comme pour les clients. A Chartres (Eure-et-Loire), des commerçants s'organisent déjà pour leur reprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.