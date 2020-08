Quels sont les incontournables souvenirs de vacances ?

Plus d'un Français sur deux ramènent un souvenir de vacances, que ce soit pour offrir ou pour soi. Porte-clé, mug ou autres, la plupart des vacanciers dépensent en moyenne 30 euros dans les magasins. A Crozon (Finistère), le magnet est en tête des ventes. Si certains préfèrent les vêtements aux couleurs locales, d'autres se tournent vers des saveurs régionales, à l'image du fameux kouign-amann, une spécialité bretonne.