Quels sont les leviers pour un retour au calme après la mort de Nahel ?

Élisabeth Borne et Gérald Darmanin étaient au côté des policiers ce vendredi matin. Ils ont effectué une visite au commissariat d'Évry (Essonne), visé cette nuit par des tirs de mortiers. Le gouvernement peut-il déployer plus de forces de l'ordre ? Jeudi soir, 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisables. Un niveau très élevé, mais encore loin du dispositif déployé lors de la dernière Saint-Sylvestre. La difficulté pour le gouvernement est de maintenir une très forte mobilisation dans la durée. Parmi les hypothèses juridiques se pose la question de l'état d'urgence. Hier soir, les rues de Clamart (Hauts-de-Seine) étaient totalement désertes. C'était l'une des quatre villes d'Ile-de-France à avoir instauré un couvre-feu. L'état d'urgence permettrait aux préfets de le généraliser sur toute une zone, et donnerait à l’exécutif des pouvoirs renforcés. En 2005, après douze jours de violences urbaines, le gouvernement de Dominique de Villepin avait instauré l'état d’urgence, sans résultat immédiat. Il avait fallu attendre encore dix jours avant le retour au calme. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, le chef de l’État se dit prêt à faire évoluer le dispositif du maintien de l'ordre "sans tabou". TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Tassin, F. Mignard