Quels sont les messages à scruter dans les propos d’Emmanuel Macron ?

Tout d’abord, on regardera si Emmanuel Macron parvient à trouver les mots pour apaiser cette colère sociale. Si sur les retraites, par exemple, des ajustements sont encore possibles sur le calendrier ou les modalités. Puis, on verra aussi s’il tente de rassurer ces Français qui sont inquiets par la situation : les blocages, les pénuries dans les stations-service ou encore les violences... ce que l’on voit certains soirs dans certaines rues. Enfin, on écoutera ce qu’il dit de la nouvelle donne politique : un gouvernement affaibli, des majorités qui s’annoncent difficiles à trouver... ou s’il fait comme si de rien était. À travers cette interview, le président de la République peut accélérer la sortie de crise ou, au contraire, renforcer la détermination des manifestants. TF1 | Duplex A. GINDRE