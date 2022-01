Quels sont les métiers reliés à la pauvreté ?

Un agriculteur sur quatre, soit 26%, vit sous le seuil de pauvreté. Ils gagnent moins de 1 102 euros par mois et ce même en additionnant toutes les aides auxquelles ils peuvent bénéficier. RSA, prime d'activité ou encore allocation logement... les coups de pouce ne sont pas suffisants. Il y a également les professionnels de l'information et du spectacle. Environ 28% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Chez les artisans, 24% sont considérés comme nécessiteux. Autre distinction chez les indépendants : les personnes seules sont surreprésentées parmi ces faibles revenus. Le taux des indépendants pauvres vivant seuls s'élève à 32%. Le taux de ceux en couple est de 12%. Quid de la situation des indépendants par rapport aux salariés ? Pour rappel, les indépendants sont ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Ils sont leurs propres patrons. En moyenne, 18% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, contre 7% pour les salariés. C'est plus que la moitié. Une preuve que le contrat de travail reste un bouclier contre la pauvreté. T. Jarrion