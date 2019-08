Quels sont les prénoms les plus donnés en 2018 ?

Les prénoms de bébés les plus donnés en 2018 sont Emma, Jade, Louise et Alice. Pour les garçons, Gabriel prend la première place, suivi de Raphaël, Léo et Louis ferme la marche à la quatrième position. Kylian a également connu un succès fulgurant après la Coupe du monde de football de 2018. Choisir un prénom n'est pas toujours évident pour un couple mais l'essentiel est que celui qui le porte soit à l'aise avec. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.