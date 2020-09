Quels sont les prénoms les plus donnés en 2020 ?

Choisir le prénom de son enfant n'est pas toujours une tâche évidente. Une réflexion qui peut durer neuf mois, mais qui engage pour la vie. Les futurs parents pourront toutefois compter sur une aide précieuse : "L'officiel des prénoms". Comme chaque année, ce livre répertorie les prénoms les plus donnés. En 2020, Gabriel, Arthur, Léo et Raphaël ont la cote auprès des garçons. Pour les petites filles, Emma, Jade, Ambre et Rose figurent parmi les stars. Quelle sera la tendance en 2021 ?