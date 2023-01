Quels sont les recours en cas de dégâts par des animaux sauvages sur son terrain ? Le 13H à vos côtés

Quels ont été les dégâts sur le terrain de Camille ? Ils concernent la terre qui a été retournée par des sangliers parce que ces mammifères recherchent de la nourriture. Par ailleurs, la clôture a aussi été endommagée. Elle estime le montant des dégâts à environ 2 000 euros. Y aurait-il des possibilités de se faire rembourser ? Si vous habitez en zone de chasse, vous pouvez vous retourner contre les organisateurs d'une battue au cours de laquelle les sangliers auraient fini dans votre jardin et l'auraient endommagé. Là, vous pouvez obtenir une indemnisation. Si ce n'est pas le cas, alors c'est très compliqué. Comme toute la faune sauvage, le sanglier est considéré comme une "res nullius" en droit. Cela signifie qu'il n'appartient à personne. Pour un animal domestique, on peut se retourner contre son propriétaire, mais là, on ne sait pas vers qui se retourner. Dans la majorité des cas, les assurances habitation ne remboursent pas ce type de dégâts, sauf si vous avez pris ce que l'on appelle la "garantie jardin". Elle couvre les dégâts sur vos plantes, votre matériel de jardin et votre clôture. T. Coiffier