Quels sont les recours pour des défauts et des malfaçons sur une maison réceptionnée ? Le 13H à vos côtés

Rudi De Villiers a fait construire et réceptionner sa maison en juillet 2021. Après aménagement, lui et sa famille ont constaté des défauts et des malfaçons. Ils ont envoyé plusieurs courriers en recommandé au constructeur pour que ce dernier puisse intervenir pour la réparation. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont eu aucune réponse. Pourtant, le constructeur a souscrit une garantie biennale. Rudi De Villiers demande donc les recours possibles à son problème. Il est nécessaire de savoir que quand vous faites construire, vous concluez un contrat de construction de maison individuelle. En tant que particulier, cette démarche offre donc des garanties comme celle du parfait achèvement ou encore l'assurance dommage-ouvrage. La garantie du parfait achèvement couvre pendant un an tous les problèmes. Le constructeur doit vous les réparer. Il est donc très important quand vous réceptionnez les travaux, de signaler tous les problèmes que vous constatez. Vous pouvez également émettre des réserves. Dans le cas de Rudi De Villiers, le délai de cette option s'est déjà écoulé. Qu'en est-il des autres recours ? T. Coiffier