Dans les TER, port du masque et attestation de déplacement obligatoires mais peu de voyageurs

En temps normal, le TER de 7h16 de Saint-Sulpice (Tarn) emmène des centaines de salariés vers Toulouse. Mais ce lundi matin, ce train de banlieue cadencé comme un RER est presque vide. À part cette nouveauté, les voyageurs ont dû respecter quelques mesures obligatoires, notamment le coupon pour accéder à la rame et le port de masque.