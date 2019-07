Quend Plage : des nudistes bravent l'interdit

À Quend, le naturisme n'est plus toléré sur la plage depuis un an. Malgré tout, quelques nudistes entendent bien continuer à bronzer en toute liberté. En effet, sur la plage immense près de la baie de Somme, le naturisme se pratique depuis des années. Mais plusieurs réclamations formulées en mairie dénoncent certains comportements plus proches de l'exhibitionnisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.