Quentin Fillon-Maillet, 5 courses, 5 médailles !

Pour la cinquième fois dans ces Jeux olympiques, c'est avec un large sourire qu'il aborde cette dernière ligne droite. C'est pour la cinquième fois aussi que les murs du gymnase de ce petit village du Jura ont tremblé. Chargé de conclure, Quentin Fillon-Maillet tombe dans les bras des trois premiers relayeurs. Cette médaille est aussi celle de Simon Desthieux, Fabien Claude et Emilien Jacquelin. "Très très fier de partager ça avec mon équipe. On est quatre copains qui sont très bons amis. Merci à eux et merci à l'équipe", témoigne Quentin Fillon-Maillet. Sur le dernier pas de tir, Quentin Fillon-Maillet manque une cible et laisse son rival norvégien prendre la tête. Le problème, c'est quand on a déjà deux médailles en or, c'est qu'on prend très vite goût à ce précieux métal. Personne ne lui en voudra, ni en Chine, ni à Saint-Laurent-en-Grandvaux. Quentin Fillon-Maillet a désormais un point commun avec un escrimeur. Roger Ducret était le dernier athlète français à avoir remporté cinq médailles dans une même olympiade. C'était il y a 98 ans. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, C. Abel, E. Payro, P. Veron, T. Gathy