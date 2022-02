Quentin Fillon Maillet, de retour dans son village

On n’avait jamais vu autant de monde à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura), des centaines de personnes, pour accueillir l’enfant du pays. Le biathlète est revenu sur ses terres, lundi soir en héros, après 30 heures de voyage. Autour du cou, il porte ses cinq médailles olympiques, brandies devant son public jurassien. Certains sont même venus de loin, juste pour apercevoir le champion. Pas de bain de foule pour Quentin Fillon Maillet, bulle sanitaire oblige. Mais le Jurassien a pu exprimer sa reconnaissance pour ceux qui l’ont soutenu depuis le début. Une émotion aussi partagée par ses proches, amis, entraîneurs et parents présents lundi soir. "Il a énormément travaillé pour en arriver là. C’est un rêve de gosse, et là, il le réalise. Je pense que même lui, ne réalise pas ce qu’il a réussi à faire", affirme son père lors de la soirée. Une soirée inoubliable à Saint-Laurent-en-Grandvaux que les habitants comptent bien revivre. Dans quelques jours, le biathlète disputera les dernières étapes de la Coupe du monde, avec l’espoir cette fois-ci de ramener le gros globe de cristal. TF1 | Reportage C. Gerbelot, G. Martin