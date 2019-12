Qu'espèrent les administrés du discours d'Emmanuel Macron ?

A quelques heures des vœux d'Emmanuel Macron, deux parlementaires et un maire ont recueilli les attentes de leurs administrés. Si certains y sont plus ou moins sceptiques, voire indifférents, d'autres attendent des éclaircissements concernant la réforme des retraites. Dans tous les cas, cette dernière est un sujet sur lequel le chef d'État est attendu. En effet, après avoir vu le gouvernement reculer à plusieurs reprises, bon nombre de personnes veulent des actions, notamment pour stopper la grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.