Qu'est-ce que la vente d'un appartement va changer sur le minium vieillesse ? Le 13H à vos côtés

Micheline a peur que la vente de son appartement lui fasse perdre son minimum vieillesse qui s'appelle désormais ASPA. Pour information, cette allocation est attribuée si vous avez plus de 65 ans. Elle concerne surtout des personnes qui ont eu des carrières incomplètes. L'un des problèmes, c'est que selon une étude, la moitié des personnes de plus 65 ans qui auraient droit à cette allocation ne la demande pas. Elles se privent en moyenne de 200 euros mensuel. Donc, renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite pour savoir si vous êtes éligible. Cependant, il y a des conditions à ce minimum vieillesse. Vos revenus sont pris en compte, mais aussi votre patrimoine. Et le montant maximum de l'allocation est de 961 euros. Pour répondre à la question de Micheline : si vous vendez votre résidence principale et que vous utilisez le capital pour payer le loyer dans une résidence intergénérationnelle, il n'y a pas d'influence sur votre allocation. En revanche, si vous laissez une partie du capital sur votre compte courant, cela peut diminuer votre allocation. T. COIFFIER