"Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?" : ils reviennent

Le couple Verneuil avait déjà du mal à supporter ses gendres, mais voici qu'il est entouré de toutes les belles-familles. Pour le troisième volet de cette franchise, le casting a été multiplié par deux. "On a trouvé des copains de notre âge. On a toujours nos jeunes à côté de nous, mais on a enfin rencontré des gens de notre âge", explique Chantal Lauby. "Et ce n'est pas mieux, mais il faut quand même se les coltiner tous", rajoute Christian Clavier. Les différences culturelles et les tensions qui en découlent, c'est la recette qui rassemble les foules depuis presque dix ans. Les deux premiers films avaient convaincu respectivement douze et sept millions de spectateurs. Pour ce troisième volet, les avant-premières ont fait salle comble. "C'est une belle mixité et la vraie France", confie une spectatrice. "Ils sont des gens qui s'aiment et qui se détestent aussi parce qu'ils ne sont pas de même origine. Mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour", rajoute une autre. Aucun projet pour un quatrième volet n'est encore en cours pour le moment, à moins qu'un troisième succès ne change la donne. TF1 | Reportage S. De Vaissière, T. Copleux, P. Humez