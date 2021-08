Pass sanitaire : mode d'emploi

Le pass sanitaire est une attestation sous forme de papier ou de QR code, qu'on peut retrouver par exemple dans l'application TousAntiCovid. Il atteste soit que vous avez été totalement vacciné il y a plus de sept jours, soit que vous avez un test PCR négatif de moins de 48 heures, ou encore que vous avez eu le Covid il y a moins de six mois. Pour l'instant, le pass sanitaire est déjà en vigueur dans les lieux de culture ou de loisirs accueillant plus de 50 personnes, comme les musées ou les cinémas. Puis à partir du 9 août, il sera élargi aux cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse. Dans les hôpitaux et les maisons de retraite, il vous sera exigé que vous soyez visiteur ou patient. Vous devriez également le présenter pour voyager en avion, en car et en train, notamment pour les TGV et Intercités. Toutes les personnes majeures seront concernées par ce dispositif dès lundi. Par contre pour les enfants entre douze et 17 ans, il ne sera indispensable qu'à partir du 30 septembre. La semaine prochaine sera donc le temps de la pédagogie, avec une certaine tolérance. Mais ensuite, ce sera 135 euros d'amende en cas de non-respect des consignes.