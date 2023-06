Nanterre : questions sur le tir mortel du policier

Le drame s'est déroulé dans cette rue. Un premier témoin de la scène filme à travers son rétroviseur. Un contrôle routier très tendu, musclé. Il est 8h18. Quelques instants après, un autre angle. L'un des deux motards a sorti son arme de service, met en joue le conducteur. La voiture redémarre, le policier tire. Troisième vidéo, 50 mètres plus loin, le véhicule s'est encastré dans un panneau. Le premier passager s'est enfui, le second à l'arrière est aussitôt arrêté par les deux motards. Le conducteur, lui, meurt quelques minutes plus tard. Il s’appelait Nahel et il avait 17 ans. Que s'est-il passé ? Le jeune roulait sans permis dans une voiture de location. Selon le préfet de police, il avait refusé de s'arrêter une première fois. Aucune arme n'aurait été retrouvée dans le véhicule. L'enquête devra déterminer si les forces de l'ordre ont respecté la procédure. Le second policier avait-il lui aussi sorti son pistolet semi-automatique ? Rien ne l'interdit, mais ils ne sont autorisés à tirer qu'en cas d'absolue nécessité, si leur vie ou celle d'autrui est menacée. Pour l'avocat de la famille, pas de légitime défense ici. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Bajac