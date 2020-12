Qu'évoque Valéry Giscard d'Estaing pour les jeunes Français aujourd'hui ?

Les jeunes, nés sous Jacques Chirac, ont une vingtaine d'années à peine. Alors forcément, Valéry Giscard d'Estaing, c'est un peu lointain pour certains et carrément flou pour d'autres. En répondant à la question : qu'évoque VGE pour vous ? "Euh, rien du tout", affirme un jeune. Est-ce qu'il était président ? "Non, je ne crois pas", répond un autre. Le mandant de Valéry Giscard d'Estaing, président entre 1974 et 1981, a tout de même marqué l'esprit de certains étudiants. IVG, divorce par consentement mutuel, référendum sur la Constitution européenne, âge légal de la majorité... ils parlent de révolution pour le pays. Cet héritage, les étudiants en droit continuent de l'apprendre en cours et de le vivre au quotidien grâce à la majorité à 18 ans. Avec ses styles et ses petites phases, Valéry Giscard d'Estaing reste aussi pour cette génération des images de livres d'histoire et des discours d'une autre époque. "C'était un président qui venait aléatoirement dans des petits villages et mangeait avec la famille", se rappelle un étudiant.