Queyras : les cadeaux de la nature

Nous ne sommes pas au Canada, mais dans le parc du Queyras. C’est une région où toutes les saisons se mélangent. Alors que la neige vient de s’inviter dans le paysage, les gourmands se retrouvent autour des mosquées pour cueillir ce fruit bien local. Cette baie rouge s’appelle le gratte-cul. Pourquoi ce drôle de nom ? Il suffirait d’en manger une toute entière pour le comprendre. Le cynorhodon, c’est le régal de la faune des Hautes-Alpes. Ce fruit révèle toutes ses saveurs quand on le cuit. La confiture de Jean-Pierre est un fin mélange de douceurs. Dehors, alors que le soleil se couche, le Queyras s’apprête à dévoiler d’autres richesses. Jean-François s’apprête à aller chasser les étoiles. Raquettes aux pieds, ce photographe est d’abord un aventurier. Pour aller contempler la voie lactée, il lui faut plusieurs heures de randonnée et une nuit dehors par -2 °C. L’expression "dormir à la belle étoile" prend tout son sens avec lui. C’est quand il se plonge dans le noir que la magie opère. Jean-François ne s’est pas installé dans le Queyras par hasard. Le balcon de l’Europe est l’un des dix cieux les plus purs du monde. Et ce n’est pas tout, le Queyras garde bien secrètement des merveilles insoupçonnées. TF1 | Reportage P. Géli, O. Miara, N. Carme