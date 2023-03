Qui a empoisonné les chiens ?

Ça devait être une fête, une compétition sportive pour célébrer les liens entre maîtres et leurs chiens. Elle a été gâchée après que trois canidés meurent empoisonnés dimanche matin. Des boulettes de viande mélangées à du poison ont été retrouvées sur le parking du terrain à Vauvert (Gard) où se tenait l'événement. Les organisateurs sont encore sous le choc. "C'est la sixième année qu'on a organisé, maintenant il y aura plus de Canicross de Vauvert" déclare Émilie Nelson, vice-présidente de l'association "Canicross". La compétition, championnat de France de Canicross qui rassemblait plus de 500 personnes, est annulée. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. La propriétaire d'une chienne morte empoisonnée ce dimanche matin est certaine que les boulettes empoisonnées ont été déposées pendant la nuit de samedi à dimanche. Au moins trois plaintes ont été déposées. Les auteurs des faits risquent jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende pour acte de cruauté envers les animaux. TF1 | Reportage I. Bournacin, L. Cloix, A. Guiraud