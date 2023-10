Qui cuisine la meilleure frite ?

Belges ou françaises, le match des frites est lancé. Honneur à nos voisins belges et à Jo, qui achète ses frites, déjà découpées, à un industriel. Il les plonge dans deux bains différents, en premier pour les rendre fondantes, un second plus chaud, pour qu'elles deviennent croustillantes. Chez lui, il n'y a pas d'huile, mais de la graisse de bœuf, un incontournable. Jean-Michel a un atout, son expérience de 20 ans dans la frite. Pas besoin de minuteur, son oreille suffit. Nous voici chez Aurèle Mestré, candidat au Championnat du monde de la frite. Sa qualité est la patience. Il coupe ses pommes de terre lui-même, une à une. Il n'utilise pas des frites déjà transformées, une petite pique pour les Belges. D'ailleurs, il se démarque d'eux pour la première cuisson de ses frites, en utilisant de l'huile végétale. Pour les départager, nous sommes allés à la frontière. Belges et Français ont goûté à l'aveugle. Il y a ceux qui préfèrent les frites belges, et les autres qui choisissent les françaises. Égalité parfaite, nous ne trouverons pas la meilleure frite aujourd'hui. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez, G. Delobette