Qui doit assurer l'entretien d'une servitude de passage ? Le 13H à vos côtés

Christian a une servitude de passage à pied sur sa propriété pour son voisin. Le terrain qui s'étale sur deux mètres de large est enclavé. Qui doit faire l'entretien ? La loi reconnaît au propriétaire d'un terrain enclavé, qui n'a pas d'accès direct à la route, un droit de passage sur le terrain de son voisin. En contrepartie, une indemnité à verser au propriétaire du terrain sur lequel on passe est prévue. Les articles 697 et 698 du code civil fixent les règles de l'entretien du droit de passage. Celui qui utilise le terrain au quotidien doit assurer l'entretien. Conclusion : c'est au voisin de Christian de couper les mauvaises herbes et faire des réparations s'il y a besoin. Si le propriétaire du terrain sur lequel le chemin passe l'utilise, il devra lui aussi participer aux travaux de maintenance. En cas de litige, le tribunal impose en général une réparation des frais proportionnelle à l'usage. Mais avant d'aller en justice, il est préférable de s'entendre à l'amiable. Vous pouvez faire appel au conciliateur. T. Coiffier