Qui doit couper le lierre qui dépasse chez le voisin ? Le 13H à vos côtés

Un lierre provenant du pavillon mitoyen envahit les murs et le jardin de Danièle. Il soulève également les tuiles de son toit provoquant des chutes de pièces à l'étage. Elle a contacté la prioritaire et la mairie, mais sans réponse. Que peut-elle faire ? Et qui doit couper le lierre ? Selon l'article 673 du code civil, c'est clairement à la voisine de Danièle de l'entretenir. C'est à celui chez qui est planté l'arbuste de s'en occuper, de veiller à ce qu’il ne dépasse pas sur la propriété du voisin. Dans le cas de Danièle, la voisine ne fait pas grand-chose. Elle devra donc tenter des négociations à l'amiable lorsqu'elle l'aura croisé et cette dernière sera mise en demeure par une lettre recommandée. Et s'il y a un cas d'abandon de jardin, la mairie peut très bien intervenir. Le maire peut prendre un arrêté pour contraindre le propriétaire à l'entretenir. En parallèle, il faut un conciliateur de justice. Mais si ça ne bouge toujours pas, Danièle pourra entreprendre une action devant un tribunal, tout cela avec sa protection juridique. T. Coiffier