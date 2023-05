Qui doit entretenir les chemins en zones rurales et communales ? Le 13H à vos côtés

Les chemins en zones rurales peuvent parfois être en mauvais état. Il devient difficile d'accéder à un espace quand la route n'est pas entretenue. Qui doit réparer cette piste ? Il faut aller à la mairie et demander des informations sur la nature du chemin. Si c'est un chemin communal, la municipalité a l'obligation d'entretenir la voie. En revanche, si c'est un chemin rural, c'est un peu plus compliqué. Un chemin rural appartient à la commune, mais l'entretien par cette dernière n'est pas obligatoire. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, considère que dès lors que la commune a dans le passé procédé à l'entretien de ce chemin rural, elle est tenue de continuer à le réparer. Pour résoudre cette situation, il faut contacter le maire de la commune. S'il n'y a pas de suite, mettre en demeure par une lettre recommandée la mairie de réaliser l'entretien de cette route. En dernier recours, saisir le tribunal administratif et prendre un avocat. T. Coiffier