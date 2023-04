Qui doit payer la recherche de fuite d'eau destructive si on est locataire ? Le 13H à vos côtés

Nicole a une importante fuite d'eau sous la baignoire de la salle de bain ayant occasionné des dégâts conséquents à son voisin du rez-de-chaussée. Le plombier indique qu'il faut casser le carrelage pour la recherche de fuite destructive. Qui prend en charge ce type de travaux ? À préciser que Nicole est locataire. De nouvelles règles en la matière sont entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Désormais, une recherche de fuite est "réputée garantie". Cela signifie qu'elle sera forcément prise en charge par l'assurance. Et attention, ça comprend les investigations en elles-mêmes et la remise en état des biens endommagés, en l’occurrence, le carrelage de Nicole. Maintenant, la question est de savoir quelle assurance paiera la recherche de fuite, celle de Nicole et celle du propriétaire ? La règle, c'est que cette dernière incombe à l'assureur de l'occupant du local où se fait la recherche. Mais la convention dit qu'en cas de recherche destructive de fuite, c'est à l'assurance du propriétaire de prendre en charge les coûts des travaux. T. Coiffier