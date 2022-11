Qui doit rembourser les détériorations faites par le pressing ? Le 13H à vos côtés

Quand on apporte ses vêtements ou ses couvertures au pressing, il arrive qu'ils ressortent rétrécis ou avec un petit souci. Dans ces cas-là, sachez que le pressing est présumé responsable des détériorations subis par le vêtement. Par conséquent, le pressing a tort sauf s'il prouve le contraire. Pour que le pressing se dégage de toute responsabilité, il peut par exemple émettre des réserves. Ces derniers doivent être mis à l'écrit. Il peut aussi montrer que l'étiquette d'entretien qui se trouve sur le col est erronée ou encore qu'il y a un vice caché. En cas de litige, c'est le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage, basé près de Lyon, qui sera en charge de trancher. Si jamais il n'y a toujours pas d'entente, il faudra se tourner vers un médiateur de la consommation et l'affaire suivra une procédure judiciaire. À noter que si le client demande un remboursement, le pressing peut garder le vêtement en question. T. Coiffier