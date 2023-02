Qui en veut à nos fromages ?

Les fromages français, si chers à notre cœur, ne feraient pas l'unanimité à l'international. Dans le classement américain, le premier fromage français n'arrive qu'à la treizième place. Les Auvergnats se demandent si "le classement n'aurait pas été fait par des Italiens ?" En même temps, leur demander d'être objectifs, c'était un peu optimiste. Nous leur avons demandé quel fromage ils auraient mis en première position, et c'est le Saint-Nectaire sans aucune hésitation. C'est une indignation pour Lionel Bonnichon, fromager, qui pensait voir apparaître avant le Reblochon d'autres incontournables. Ce qui me parait bizarre, on m'a toujours dit que c'était le Comté qui était le plus vendu, le Saint-Nectaire en troisième position et on ne les voit même pas dans le classement". En effet, dans le top dix, il y a huit fromages italiens. Ce qui ne surprend pas Rosa, une fidèle défenseuse de son Gorgonzola piquant. À noter que les classements de ce site sont souvent défavorables à la gastronomie française. La semaine dernière, il plaçait l'Anis de Flavigny à la sixième place dans le classement des pires plats du monde. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes