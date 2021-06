Qui est Clarisse Agbegnenou, la judokate française la plus titrée ?

Clarisse Agbegnenou voudrait faire de la Marseille son tube de l'été. À Budapest (Hongrie), la voilà championne du monde pour la cinquième fois. Le 28 juillet prochain, c'est à Tokyo qu'elle voudrait la faire résonner. La judokate voudrait décrocher avec autant d'autorité le titre olympique. Elle espère tourner définitivement la page de Rio, avec des larmes qui accompagnaient une médaille d'argent, synonyme d'échec pour elle. "Je serai prête, et je suis dans un autre état d'esprit", confie la judokate. En une décennie, Clarisse Agbegnenou est devenue un modèle pour le sport féminin. Elle devrait être désignée porte-drapeau de la Délégation française aux prochains Jeux olympiques. Pourtant quand elle est née il y a 28 ans, tout cela a été inimaginable. "Je suis née morte, on va dire. Je ne respirais pas, donc ils m'ont réanimé", confie-t-elle. Depuis la première seconde de sa vie, elle combat. Au début, c'était pour vivre, maintenant, c'est pour vaincre. De cette petite enfance, il lui reste son sourire et un tempérament de battante. Son goût de la victoire la rend depuis quatre ans imbattable.