Qui est Jean Castex, le nouveau Premier ministre ?

Peu connu du grand public, mais très célèbre dans sa région, Jean Castex succède à Édouard Philippe à Matignon. C'est l'homme qui a rédigé le plan de déconfinement du gouvernement. Âgé de 55 ans, il est jusque-là délégué interministériel aux JO de 2024 et maire de Prades (Pyrénées-Orientales). Élu local et haut fonctionnaire, il est capable de concilier réforme et respect des territoires. Il a donc le bon profil pour finir le quinquennat aux côtés d'Emmanuel macron.