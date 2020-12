Qui est le mystérieux et généreux gagnant de l'EuroMillions ?

La semaine passée, il a été reçu dans le salon où on accueille les grands gagnants. Le fameux gagnant des 200 millions d'euros à l'EuroMillions est un cadre retraité du sud-ouest. Il a longuement discuté avec la responsable de la Française des Jeux, pendant près de trois heures, dans ces locaux. Il a alors annoncé vouloir partager ses gains. Il souhaite notamment donner des dizaines de millions d'euros aux hôpitaux. "Il jouait dans le but de pouvoir donner la grande majorité de son gain à des causes qui lui tiennent à cœur, et c'est ce qu'il va faire", a précisé Isabelle Cesari, responsable du service relations gagnants FDJ. Au-delà de sa grande générosité, le super gagnant promet qu'il ne changera pas son quotidien. Même son menu pour le réveillon de Noël restera le même que prévu. Et si on demandait l'avis des autres. Avec qui partageriez-vous vos millions ? Visiblement, les Français ne sont pas radins. Quand certains trouvent évident le choix des dons dans les hôpitaux, d'autres ont des idées plus originales, comme une école en Inde.