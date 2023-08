Qui installe ces faux radars sur nos routes ?

L’illusion est presque parfaite. Sur la route qui mène à Neuf-Mesnil (Nord), un faux radar est installé sur le côté droit de la rue. Celui-ci est installé par Alexandre Dubois, qui s’occupe du distributeur automatique de nourriture. "C’est toujours un petit plus, si les gens ralentissent, tant mieux. S’ils s’arrêtent, c’est gagné", explique-t-il. Sa stratégie fonctionne. En effet, on constate que beaucoup d’automobilistes ralentissent. La route est limitée à 50 km/h, mais beaucoup d’automobilistes roulent bien plus vite. Alors pour les riverains, c'est une bonne idée. Des faux radars, on en trouve un peu partout dans le pays, comme dans le Calvados, dans le Nord, ou dans la Manche. Ils sont dessinés sur différents objets, comme une poubelle, une boite aux lettres ou encore un réfrigérateur. Il existe même des déguisements de faux radar pour les particuliers. Qu’en dit la loi ? Installer un faux sur la voie publique est illégal. Selon maître Antoine Régley, avocat au barreau de Lille, celui qui enfreint cette loi encourt jusqu'à 1 500 euros d'amende, car c'est une contravention de cinquième classe. Celui installé par Alexandre a obtenu une autorisation spéciale de la sous-préfecture. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman