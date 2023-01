Qui manifeste aujourd'hui ?

Ce jeudi, ses bureaux resteront totalement vides. Cette grève, c'est une grande première pour Fabian, le patron d’une entreprise de courtage. Avec son collaborateur Arnaud, ils n'ont jamais participé à la moindre manifestation. "J'attends de voir comment la manifestation va se passer. J'espère qu'on va être le plus nombreux possible avec une représentation de toutes les classes sociales", lance Fabian. Arnaud et Fabian ne portent ni chasuble ni banderole, mais ils tiennent à montrer que dans le secteur privé aussi s'oppose à cette réforme. "Je ne m'imagine vraiment pas travailler jusqu'à 64 ans. Pour moi, c'est inconcevable. Et encore, je pense que je fais partie des gens qui ont la chance de ne pas avoir un métier physique et de ne pas me casser le dos au travail", affirme Arnaud. Les deux hommes comptent poursuivre leur mobilisation et espèrent être suivis par d'autres salariés pour se faire entendre. A Toulouse (Haute-Garonne), tous n'ont pas pu manifester. Sur le marché, Eric regarde le cortège passer. Ce primeur a commencé à travailler à 19 ans et aimerait se battre pour la retraite. Mais financièrement, perdre une journée de travail est impossible pour lui. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle